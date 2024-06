Dzień Dziecka 2024 i rodziny zastępczej w Aleksandrowie Kujawskim. Zdjęcia

- Dla nas to okazja do spędzenia czasu z Kalinką, którą chcemy adoptować - tłumaczą Marta i Daniel ze Żnina. - Papiery są już w sądzie, czekamy tylko na decyzję. Nie mamy swoich dzieci i są małe szanse, żebyśmy mieli, dlatego chcieliśmy dopomóc w tworzeniu cudu. Do ośrodka adopcyjnego w Bydgoszczy zgłosiliśmy się w czerwcu 2023 roku, gdzie dowiedzieliśmy się, że na dziecko możemy czekać nawet trzy lata. Kalinka jest dla nas cudem.