Tak wyglądają lekcje w Publicznej Szkole Muzycznej w Konecku. Chętnych do nauki nie brakuje [zdjęcia]

Dyrektorem placówki jest Wojciech Kochanowski, nauczyciel z 30-letnim stażem, ale także znany aleksandrowski muzyk.

- Pochodzę z muzycznej rodziny, czuję ją pewnie inaczej – mówi. - Szkoła powstała w dobie koronawirusa. Ciężko było się promować, ale jak widać, nie musieliśmy. Był głód społeczny, taka szkoła była potrzebna.

Szkoła powstała w Konecku, ale przyciąga dzieci i młodzież z całego powiatu. Wiele osób zrezygnowało z lekcji w Toruniu, bo odległość to też duży problem. - Sam woziłem syna do szkoły muzycznej w Toruniu– mówił nam Ryszard Borowski. - Wiem, jaki to problem. Dzięki małej odległości dzieci mogą pozwolić sobie na rozwijanie innych pasji, nie tracą czasu na dojazdy.