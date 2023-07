7 pomysłów dla nowoczesnego i zadbanego seniora

Coraz więcej seniorów stara się polepszać swoje życie codzienne. Korzystają z coraz większej liczby aktywności, zajęć dodatkowych, zabiegów pielęgnacyjnych, jeżdżą do sanatoriów i na wakacje. Przedstawiamy pomysły firm, z których usług mogą skorzystać.

Klinika Venus

Zapraszamy Państwa do Kliniki VENUS w Żninie!

Wśród różnych zabiegów medyczno-kosmetycznych oferujemy Państwu zabieg, który nie tylko poprawi stan skóry, ale i głęboko zrelaksuje i odpręży - Japoński masaż liftingujący Kobido - starożytna technika, która w nieinwazyjny sposób poprawi owal twarzy, ujędrni skórę i wygładzi zmarszczki. W ofercie mamy też inne zabiegi na twarz oraz zabiegi na ciało – zarówno odchudzające, jak i ujędrniające. Nowością jest też drenaż limfatyczny wykonywany przy pomocy profesjonalnego urządzenia, które pomoże przy obrzękach i puchnięciu nóg oraz wesprze walkę z cellulitem. Klinika Venus

ul. Wilczkowska 12D

88-400 Żnin

www.klinika-venus.com.pl

Fryzjer Golibroda - Wiktor Gotthard

Kto powiedział, że seniorzy nie chodzą do fryzjera? Dbanie o siebie na emeryturze daje wiele radości – co może potwierdzić wielu naszych klientów. Wybierając się do fryzjera, również seniorzy pragną poczuć się atrakcyjnie, zadbanie i schludnie Profesjonalne strzyżenie damskie/męskie, golenie, strzyżenie brody, pranie brody z pielęgnacją i modelowaniem, odsiwianie, modelowanie, koloryzacje – to wszystko i inne kompleksowe usługi fryzjerskie dla znajdziesz u Fryzjera Golibrody w Bydgoszczy. Zapraszamy Panów i Panie, niezależnie od wieku, by pokazać im, jak mogą na nowo wyglądać atrakcyjnie i elegancko. Fryzjer Golibroda Wiktor Gotthard

ul. Sandomierska 20

85-830 Bydgoszcz

Tel. 795 182 572

www.gotthard.pl

Facebook

Instagram

Butikowy Pensjonat Odyseja SPA

Ciechocinek to nie tylko cisza, ale również muzyka grana na żywo. Butikowy Pensjonat Odyseja SPA w każdy piątek i sobotę od godziny 18:30 zaprasza na wieczorek przy muzyce na żywo. Wyśmienite dania z karty oraz świetny muzyk to podstawy udanego wieczoru. Zapraszamy do rezerwacji stolika. WSTĘP BEZPŁATNY Butikowy Pensjonat Odyseja SPA

ul. Mickiewicza 40a, Ciechocinek

Tel. 533 100 174

www.pensjonatodyseja.pl

J.A.W. ŁĄCZ - Naturalne i zdrowe oleje roślinne

Od 1992 roku nasza rodzinna firma od zera produkuje naturalne oleje roślinne. Mamy pełną kontrolę nad procesem produkcji, począwszy od zasiania nasion, po zbiór surowca, tłoczenie oleju, butelkowanie, aż do dystrybucji. Misją naszej firmy jest dbanie o zdrowsze odżywianie się naszych Klientów, także tych w starszym wieku. W diecie seniorów wskazane jest spożywanie olejów roślinnych. Obecność kwasów tłuszczowych w diecie jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.

Wykazują one korzystny wpływ na pracę serca, mózgu, układu nerwowego, a także sprawne zwalczanie stanów zapalnych. A my za główny cel postawiliśmy sobie tworzenie olejów z najwyższej jakości ziaren, przy ograniczonej ilości nawozów i w sposób całkowicie naturalny. Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym – www.sklep.oleje-swiecie.pl. J. A. W. Łącz Przetwórstwo Roślin Oleistych-Nasiennictwo Sp. z o.o.

86-341 Świecie nad Osą 93

tel./fax: 56 466 19 18

tel. 698 534 933

e-mail: [email protected]

www.olejarnia-swiecie.pl

ATMA Masaż - Odkryj tajemnicę młodości i poczuj się świetnie we własnej skórze!

Systematyczne sesje masażu przynoszą wiele pozytywnych efektów. Poprawiają krążenie krwi, redukują napięcie mięśniowe i łagodzą ból stawów. Dodatkowo, masaż stymuluje układ limfatyczny, wspomagając oczyszczanie organizmu z toksyn. W rezultacie, skóra staje się lepiej odżywiona, sprężysta i nabiera zdrowego blasku, a stawy elastyczności. Masaż to naturalny sposób na utrzymanie sprawności fizycznej i dobrego samopoczucia. Zadbaj o swoje zdrowie dzięki tej terapeutycznej formie relaksu, która daje długotrwałe korzyści. To Twoja szansa na odmłodzenie, która nie tylko rewitalizuje ciało, ale także wzmacnia twoją duszę! ATMA Masaż Anna Twardokus

ul. 31 Stycznia 54

89-600 Chojnice

Tel. 602 551 342

IG: atma_masaz_chojnice

Facebook

Gabinet Dermatologiczno-Alergologiczny

Osoby starsze mogą mieć inne problemy ze skórą niż młodzi, ale cierpią z tego powodu tak samo. Nigdy nie należy bagatelizować objawów chorób skóry u osób starszych. Alergia jest jednym z najczęściej występujących problemów zdrowotnych, szczególnie u seniorów. Może to być bardzo uciążliwe i wpływać na jakość życia osób starszych. Zakres usług w Gabinecie Dermatologiczno-Alergologicznym obejmuje: konsultacje dermatologiczne i alergologiczne dla dorosłych i dzieci

testy alergiczne wziewne, pokarmowe i kontaktowe

odczulanie Gabinet czynny w poniedziałki, środy i piątki od godz. 15.00 do godz. 18.00 Gabinet Dermatologiczno-Alergologiczny

dr n. med. Elżbieta Korzeniewska-Żuk

specjalista dermatolog-alergolog

ul. Łęczycka 13

85-737 Bydgoszcz

Tel. 606 716 767, 503 161 361

Magdalena Gburczyk - Gabinet Podologiczny

Podologia to nauka zajmująca się diagnozowaniem chorób stóp i ich leczeniem. Coraz częściej zgłaszają się do mnie seniorzy, którzy proszą o pomoc w zwykłej pielęgnacji stóp lub mają problem z: wrastającymi paznokciami,

zniekształceniami paznokci spowodowanymi np. zwyrodnieniem, wieloletnim nadciśnieniem i innymi chorobami,

grzybicą paznokci,

odciskami. Ból stóp wynikający z niemożności samodzielnej prawidłowej pielęgnacji często powoduje zmniejszona codzienną aktywność, a ta w dalszej perspektywie do depresji. Wizyta u podologa to nie fanaberia to dbałość o siebie lub członka swojej rodziny. Magdalena Gburczyk - Gabinet Podologiczny

ul. Jana III Sobieskiego 4/14

86-100 Świecie

tel. 722 153 311

Facebook

