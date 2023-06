Zdaniem Konrada S. z Jasienia zawiniła zrzutka.pl. Gdzie są pieniądze na leczenie Zosi Wyczałkowskiej?

Oliwy do ognia dodały kolejne firmy, które zgłaszały się do nas z informacją, że Konrad S. zalega z płatnościami. Wśród nich była firma cateringowa, sklep, firma ochroniarska i właściciel sceny, na której 7 października w Jasieniu wystąpiły gwiazdy.

To miał być charytatywny koncert ze zbiórką pieniędzy na leczenie 5-letniej Zosi z Trzcianki. Zebrano kilka tysięcy, a koszty organizacji były ogromne. Koszt nieopłaconej sceny to prawie 14600 zł.

Od grudnia, gdy zakończyła się zbiórka na leczenie jej córeczki, nie może doprosić się o pieniądze. Tylko Konrad S. miał dostęp do konta na zrzutce. Jak się okazało, co potwierdza portal, konto jest puste. Kiedy pieniądze zostały wypłacone, to tajemnica.

Rodzice dziewczynki spotkali się z Konradem S., który cały czas uważa, że to wina portalu zrzutka.pl i to u nich zaginęły pieniądze. - Leczenie Zosi jest kosztowne, to my się wstydzimy przed ludźmi, bo prosiliśmy o pomoc. Nie sądziłam, że ktoś może nas i wszystkich darczyńców oszukać. Pan Konrad twierdzi, że pieniądze przelał i to wina portalu.

Nastroje w gminie Tłuchowo są różne. - Tylko rodzina Konrada go broni, lepiej, żeby się tu nie pokazywał – mówi nam jeden z mieszkańców. - Oszukać dziecko i to jeszcze chore. Jakim trzeba być człowiekiem, by tak postąpić.