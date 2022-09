Ta apteka w Ciechocinku ma ponad 150 lat. Chcieli ją zlikwidować. Protestowali mieszkańcy i kuracjusze [zdjęcia]

Sprawa nie jest prosta, ale jak się okazało, jednego dnia udało się znaleźć dobre rozwiązanie. Nieporozumienie ciągnie się od pandemii COVID i spędza sen z powiek Wacławie Kołtuńskiej, od 1991 roku właścicielce apteki im. S. Staszica w Ciechocinku. Starsza magister farmacji całe życie poświęciła pracy w aptekach, pierw we Włocławku, później wróciła do rodzinnego Ciechocinka.

Apteka w zabytkowym kompleksie Europa istnieje od 1836 roku. Wojenna zawierucha i śmierć w obozie koncentracyjnym właściciela spowodowały przerwę w jej działaniu.

- Aresztowano mgra Piotra Laskowskiego, wysłano go do obozu koncentracyjne w Dachau, gdzie został zamordowany. Aptekę przejęli Niemcy i ograniczono możliwość leczenia i wydawania leków. Mimo to polscy pracownicy apteki, na czele z mgr. Romanem Liberkiem i lek. med. Marią Hibnerową z narażeniem życia nieśli pomoc Polakom i Żydom. W 1951 r. apteka została przejęta na rzecz państwa – opowiada Wacława Kołtuńska, pokazując stare, przedwojenne fotografie.