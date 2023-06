Uczniowie mundurówki w Aleksandrowie Kujawski uczą się w Portugalii [zdjęcia] Ewelina Fuminkowska

Jedenastu kadetów i dwie nauczycieli z Technikum Mundurowego w Aleksandrowie Kujawskim wyjechało do Porto w Portugalii, by zwiedzać i uczyć się nie tylko języka. To uczestnicy projektu Erasmus +.