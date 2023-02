Studniówka 2023 w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim [zdjęcia, wideo]

W restauracji w Konecku bawili się tegoroczni maturzyści Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. W tym roku szkołę opuszczą trzy klasy. Niemal wszyscy pojawili się na swoim pierwszym balu.

- Nie poznałem was, bo jesteście niezwykle eleganccy. To też lekcja. Studniówka to też lekcja, lekcja jak się dobrze i elegancko bawić. Zmieniliście się przez te cztery, niektórych pamiętam od klasy siódmej. To piękna przemiana -powiedział ks. Grzegorz Gruba, dyrektor Kolegium Kujawskiego XX. Salezjanów.