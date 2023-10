Rozbudowany oddział rehabilitacyjny już działa. Zdjęcia i wideo z otwarcia

- Odział rehabilitacyjny działa w aleksandrowskim szpitalu od wielu lat. Jest teraz po gruntownym remoncie, dzięki temu możemy przyjąć 22 pacjentów – tłumaczy dr Tomasz Chrościcki, ordynator oddziału.- Jest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców powiatu po leczeniu operacyjnym, urazach i ze schorzeniami przewlekłymi.

Rozbudowa i modernizacja oddziału pochłonęła ponad 12 mln zł, z czego ponad 10,4 mln zł to środki z Unii Europejskiej, 305 tys. zł to dotacja z rządu, a ponad 1,5 to środki własne szpitala.