Porządki na cmentarzu w Aleksandrowie Kujawskim przed dniem Wszystkich Świętych

- W tym roku za same cztery wiązanki zapłaciliśmy dwieście złotych - mówi Czesława Śmiałek, która z mężem czyściła grób rodziców w Aleksandrowie Kujawskim. - Mamy kilka grobów, każdy myjemy, grabimy liście.

- Na pierwszego listopada odkładam cały rok - mówi emerytka z gminy Waganiec. - Mam bardzo dużo grobów, u każdego zapale lampkę, u najbliższych postawię kwiaty. Łącznie to ponad czterysta złotych.

Do kosztów, dojdzie wydatek za wypominki i Msze Święte za zmarłych. - Mszę zamawiam co roku, na każde imieniny, urodziny, roczne wypominki - mówi Halina Haziak. - To co łaska, ale dla mnie są więcej warte, niż te kwiaty i znicze. Za zmarłych trzeba się modlić.