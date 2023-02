Oddawali krew w Zakrzewie. Pierwsza w 2023 roku akcja klubu "Strażak" [zdjęcia]

Tym razem akcja Klubu Honorowych Dawców Krwi "Strażak" została zorganizowana pod hasłem "Krew darem serca". Zarejestrowanych zostało 50 osób, z których 48 oddało krew, co dało łączny litraż z akcji 21,600 litra krwi pełnej. Jedna osoba oddała krew po raz pierwszy.

W 2023 roku to pierwsza akcja, ale już 49. zbiórka zorganizowana przez klub "Strażak".

Każdy krwiodawca otrzymał owocową paczkę i gadżety, ale także mógł wziąć udział w loterii. Do wygrania były dwa vouchery dla dwóch osób, jeden do kina, drugi natomiast do parku trampolin.