Najmodniejsze paznokcie na jesień 2022. Pomysły, wzory i piękne kolory od stylistki [zdjęcia]

Piękne dłonie to wizytówka każdej kobiety. Zadbane i pomalowane paznokcie mogą dodać pewności siebie i zmienić każdą stylizację w coś wyjątkowego.

Aleksandra to właścicielka Studia Urody Indigo NailSalon w Aleksandrowie Kujawskim zdradza, co jest najmodniejsze oraz co wybierają klientki w 2022 roku.

- W tym sezonie królują pastele. Delikatne odcienie fioletu oraz intensywne fuksje - zdradza pani Aleksandra. - Nasze klientki najczęściej wybierają bazy mineralne oraz czerwienie. Z mody nigdy nie wychodzi French i Baby Boomer.

Te wzory idealnie wpasują się w stylizacje na chrzest, Pierwszą Komunię Świętą, śluby i inne uroczystości, a także każdego dnia.