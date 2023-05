Ile na strefie płatnego parkowaniu zarabia Ciechocinek? Zyski dla uzdrowiska nie są duże

Zapytaliśmy burmistrza Jucewicza, dlaczego w Ciechocinku strefa płatnego parkowania obowiązuje do godz. 19. Choć w większości miast kończy się o 17. - Trudno odpowiedzieć na to pytanie, natomiast logiczna odpowiedz to zwiększeniem przychodów – usłyszeliśmy.

W Ciechocinku są dwie strefy płatnego parkowania - A i B. Do pierwszej zalicza się 7 ulic: Piekarska, Żelazna, Stolarska (od ul. Hermanowskiego do ul. Strażackiej), Strażacka, Broniewskiego, Zdrojowa (od ronda Serafina do ul. Żelaznej) i Narutowicza (od ronda Serafina do ul. Stolarskiej).

Strefa B obowiązuje na ulicach: Kościuszki (od ul.Traugutta do ul. Mickiewicza), Staszica (od sanatorium “Sanvit” do parku Tężniowego, Traugutta (od ulicy Piłsudskiego do przejścia dla pieszych na wysokości fontanny Żabka), Warzelniana, Armii Krajowej (od ul. Zdrojowej do ul. Kopernika), Piłsudskiego, Św. Brata Alberta (od ul. Zdrojowej do zatoki parkingowej na wysokości KSU) oraz B. I R. Raczyńskich.