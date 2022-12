Piękna Paulina Karkosik z Ciechocinka w konkursie Polska Miss 2022 [zdjęcia]

To pierwszy konkurs piękności Pauliny. Udział wzięła, jak przyznaje, z ciekawości i przez pandemiczną nudę. - W święcie krążą różne historie o konkursach piękności. Mnie brakowało rywalizacji i tanecznych turniejów. Postanowiłam spróbować i nie żałuję – opowiada Trzecia Wicemiss Regionu Pomorskiego.

Paulina od dziecka tańczy, nie ma problemu z poruszaniem się na scenie, piękna blondynka o niezwykłej sylwetce od razu rzuca się w oczy. Do Ciechocinka przeprowadziła się, gdy była mała. - Urodziłam się w Toruniu i cały czas rodzice dowozili mnie do szkoły. Później sama jeździłam na tańce, do szkoły muzycznej, na zajęcia. W autobusie spędzałam sporo czas – opowiada. Ciechocinek kocha i chce odczarować opowieści o małych miasteczkach. - Od marca 2022 prowadzę tu szkołę tańca. Studio powstało właśnie po to, by dzieci miały coś na miejscu i nie musiały jeździć. Przy okazji spełniłam swoje marzenie.