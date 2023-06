Dzień Dziecka w SP nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Zabrali widzów w podróż po świecie [zdjęcia]

Na dzieci czekał także słodki bufet, sportowe rozgrywki, dmuchany plac zabaw i malowanie twarzy. Dziewczęta ustawiły się w kolejkę, by zapleść kolorowe warkoczyki.

Międzynarodowy Dzień Dziecka jest świętem znanym i obchodzonym niemal na całym świecie. Nie wszędzie jednak przypada on 1 czerwca, odmienne są także sposoby obchodzenia tego dnia.

20 listopada 1954 roku ONZ ustaliła Deklarację Praw Dziecka i to właśnie ten moment stał się symboliczną datą obchodzenia Dnia Dziecka w wielu krajach.

We Francji i Włoszech Dzień Dziecka obchodzony jest 6 stycznia, czyli w Święto Trzech Króli. Włosi i Francuzi połączyli to z Dniem Rodziny. W Japonii natomiast Dzień Dziecka nawiązuje do tradycji święta chłopców zwanego Tango-no Sekku i jest wyznaczony na 5 maja.

