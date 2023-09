Wypadek w Michalinie. Pięć osób rannych, jedna osoba reanimowana

Samochodami podróżowało pięć osób. Jedna osoba była reanimowana na miejscu, udało się przywrócić akcję serca i osoba została zabrany do szpitala.

Wezwanie do wyjazdu strażacy otrzymali około godz. 23.37. Na drodze krajowej nr 91 w Michalnie zderzyły się dwa samochody osobowe marki audi.

Wideo i zdjęcia z miejsca wypadku na DK 91 w Kuczku. To był zły manewr

Dwie osoby zostały zabrane do szpitala we Włocławku, dwie do Torunia. Jednej osobie udzielono pomocy na miejscu i nie musiała być hospitalizowana.

Przyczyny wypadku wyjaśniają mundurowi.

Droga była zablokowana.

Do sprawy wrócimy.