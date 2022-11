Warsztaty dla dyrektorów i nauczycieli z 23 szkół w Stawkach [zdjęcia]

Uroczyste otwarcie odbyło się w sali gimnastycznej, gdzie swój talent zaprezentowały uczennice ze szkolnego chóru. Gości powitała dyrektor, a także Maria Mazurkiewicz, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty. W swoim przemówieniu poruszyła sprawę motywacji uczniów do nauki, którą powiązała z motywacją nauczycieli do pracy.

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty prowadzone metodą World Café, a uczestnicy pracowali w pięciu zespołach. - Nauczyciele języka polskiego, języka angielskiego i matematyki podzielili się sprawdzonymi działaniami, które przyczyniają się do efektywnego zdobywania wiedzy i umiejętności. Szukali sposobów na pokonanie trudności. Dyskutowali na temat przygotowań do egzaminu ósmoklasisty, prac domowych, metod sprawdzania wiedzy oraz metod pracy na lekcji. Pedagodzy i psycholodzy zapoznali się z zasadami „Pozytywnej dyscypliny” jako metody wychowawczej, która wspiera proces edukacji szkolnej. Rozmawiali o jej zastosowaniu w praktyce. Dyrektorzy z kolei wymienili się doświadczeniami w pracy z nauczycielami przygotowującymi uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Karolina Linek, dyrektor szkoły – gospodarza spotkania ̶ zaprezentowała wyniki ostatnich egzaminów oraz działania wdrażające do „szkoły bez ocen” – tłumaczyła Karolina Linek.