Warsztat Terapii Zajęciowej "Karczemka" z Otłoczyna ma już 30 lat. Świętowali swój jubileusz [zdjęcia]

- To piękny jubileusz - mówi Agnieszka Leńska, kierownik WTZ "Karczemka" w Otłoczynie. - Działamy tu od trzydziestu lat. Nasza placówka to ośrodek dzienny zajmujący się rehabilitacją zawodową i społeczną. Mamy 50 podopiecznych z powiatu aleksandrowskiego, którzy starają się zrehabilitować i wyjść w życie. To osoby niepełnosprawne intelektualnie i chore psychicznie, często ze współwystępującymi niepełnosprawnościami. Co nie zmienia fakt, że rewelacyjnie radzą sobie w życiu.