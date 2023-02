Walentynki 2023 w Zespole Szkół nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Akcja w Ogrodniku [zdjęcia]

- Nie samą nauką żyje uczeń - uśmiecha się spotkany przy wejściu trzecioklasista. - Moja dziewczynka chodzi do inne szkoły, ma normalne lekcje, my przez dwie godziny mogliśmy odpocząć i porozmawiać ze znajomymi, a także nadrobić zaległości na kolejne lekcje.

Z okazji walentynek uczniowie przygotowali słodki kącik z goframi i słodyczami oraz foto ściankę, na której zdjęcia robili sobie nie tylko zakochani, ale przyjaciele i nauczyciele. Już wchodząc do szkoły, można było poczuć radosną atmosferę, a to za sprawą pięknie ozdobionego wejścia.

- Każda okazja jest dobra do świętowania. Cieszymy się, że mamy ambitnych uczniów, którzy mają sporo pomysłów, a my tylko pomagamy im je realizować - tłumaczą nauczycielki. - Dziś w szkole każdy mógł poczuć się wyjątkowo.

- W szkole jest dużo par, każdy ma jakąś sympatię, to też okazja do wyznania swoich uczuć. Można zaprosić drugą połówkę do romantycznego zdjęcia, pokazując, że coś czujemy - dodaje uczennica klasy pierwszej.