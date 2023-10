W SP nr 1 w Ciechocinku dzieci bawiły się na Balu Wszystkich Świętych. Zdjęcia

Po raz kolejny w szkole dzieci w przebraniach świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego bawiły na balu. Do zabawy przygrywał im zespół "Master", który imprezę rozpoczął od utworu ,,Bal wszystkich świętych” zespołu Budki Suflera.

- Ideą Balu Wszystkich Świętych jest ukazanie dzieciom świętości jako najważniejszego celu każdego chrześcijanina. Ma pokazać, że chrześcijanin to człowiek radości, umiejący cieszyć się swoją wiarą - tłumaczy ks. Grzegorz Radziejewski. - Ma to być również alternatywa do halloween, modna impreza z zachodu nie wszystkim się podoba.