W Ciechocinku można zadbać o zdrowie. W uzdrowisku rozpoczął się cykl konferencji [zdjęcia]

Głównym organizatorem wydarzenia była lek. med. Ewa Jankowska, konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Epidemiologii dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego, jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie.

- Ciechocinek to najstarsze uzdrowisko w Polsce i tu przyjeżdżamy, by zadbać o zdrowie. Dlatego uznaliśmy, że to idealne miejsce na rozpoczęcie i zakończenie cyklu konferencji „Dbaj o zdrowie” - powiedziała lek. med. Ewa Jankowska.