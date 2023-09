W Ciechocinku koncert Jacka Szyłkowskiego dla poparzonych pań z KGW O'dolinek. Zdjęcia

W Ciechocinku na scenie w Muszli Koncertowej wystąpił znany artysta Jacek Szyłkowski. To kolejny, charytatywny koncert na rzecz sześciu poparzonych pań z KGW O’dolinka. Pan Jacek kolejny raz wystąpił za darmo, by wspomóc najbardziej poszkodowaną, panią Anię. W tym sezonie to jego 27. darmowy koncert.

Występ artysty w ciechocińskim Parku Zdrojowym połączony był z kiermaszem ciast, który zorganizowały aktywne panie z KGW Kruszynianki. Inicjatorką była Justyna Kotrych, która namówiła gospodynie, by upiekły ciasta, a pieniądze ze sprzedaży przeznaczyły na koleżanki z Odolionu.