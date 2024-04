Uderzyli pracownika żłobka butelką z piwem. Awantura w Odolionie

W piątek, 29 kwietnia w Odolionie doszło do szokującej sytuacji. Czterech młodych mężczyzn przebywało na placu zabaw przy żłobku Bursztynek, ich wulgarne i agresywne zachowanie wskazywało na to, że mogą być pijani. Jeden z nich leżał koło ławki. Po krótkim czasie przyjechała po niego samochodem matka i zabrała do domu.