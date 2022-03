Tygodniowy przegląd prasy w Aleksandrowie Kujawskim, (6.03-12.03.2022)

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Aleksandrowa Kujawskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 6.03 a 12.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te knajpy są najlepsze w Ciechocinku według klientów! Zobacz ranking 2022”?

Tygodniowa prasówka 13.03.2022: 6.03-12.03.2022 Aleksandrów Kujawski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Aleksandrowie Kujawskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te sanatoria w Ciechocinku są najgorsze w ocenie internautów. Sprawdź listę na 2022 rok! Wybraliśmy dla Was najgorzej oceniane sanatoria w Ciechocinku według opinii Google. Internauci mogą ocenić miejsce gwiazdkami i zostawić komentarz. Sanatoria umieszczone na liście mają mniej niż 4 gwiazdki.

📢 Tak wyglądał Ciechocinek niemal 100 lat temu. Poznajecie kultowe uzdrowisko na archiwalnych zdjęciach? Ciechocinek to miasto, które od lat należy do miejsc chętnie odwiedzanych przez turystów i kuracjuszy. Mamy dla Was unikalne zdjęcia jednej z największe pereł polskich uzdrowisk. Obejrzyjcie stare fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zobaczcie jak bardzo zmienił się Ciechocinek!

📢 Takie imprezy Ciechocinek szykuje na 2022 rok. Na liście znane festiwale i kabareton. Wróci też Wielka Parada Majowa! W 2022 roku w Ciechocinku czeka nas sporo wydarzeń kulturalnych. Przygotowaliśmy dla was listę tego, co będzie się działo w kultowym uzdrowisku. Jesteście ciekawi? Zapraszamy do naszej galerii. 📢 "Zranione ptaki". Kto znalazł się w serialu, który zastąpi "Elif"? Wśród nich m.in. Ali Yasin Özegemen i Gizem Arikan Miłośnicy tureckich seriali nie będą mieli dużo czasu na rozpacz po zakończeniu telenoweli "Elif". Już kilka dni po wyemitowaniu ostatniego odcinka uwielbianej produkcji, w TVP zawita nowy serial. Czy "Zranione ptaki" też staną się hitem w naszym kraju? Sprawdziliśmy, którzy aktorzy wcielają się w bohaterów produkcji. Kogo zobaczymy na ekranie?

📢 Tak wyglądały wybory do Młodzieżowej Rady Miasta 2022 w Aleksandrowie Kujawskim [zdjęcia] W piątek, 11 marca 2022 roku w Aleksandrowie Kujawskim odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. W głosowaniu wzięli uczniowie trzech placówek: Zespołu Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego, Szkoły Podstawowa nr 3 oraz Zespołu Szkół Nr 2, im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala". Zobaczcie jak było w naszej galerii. 📢 61-latek spowodował poważną kolizję w Ciechocinku. Był pijany Ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie miał kierowca kia, który w Ciechocinku spowodował kolizję. 61-latek stracił już prawo jazdy. Teraz odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości. 📢 Mieszkaniec powiatu aleksandrowskiego jechał pod wpływem narkotyków. Miał przy sobie niemal 100 g amfetaminy Aleksandrowscy policjanci zatrzymali do kontroli 31-latka kierującego fiatem. W trakcie czynności okazało się, że mężczyzna miał przy sobie blisko 100 gramów amfetaminy.

📢 Ten żłobek w Ciechocinku wygląda jak z bajki! Zobaczcie nową, niezwykłą placówkę [zdjęcia] Rozbudowa Przedszkola Samorządowego „Bajka” dobiega końca. Nowoczesny budynek przyjął 90 maluchów ze żłobka i dodatkowych grup przedszkolnych. 📢 Przepowiednie Nostradamusa. Czy przewidział wojnę na Ukrainie? Nostradamus, czyli właściwie Michel de Nostredame urodził się w 1503 we Francji. Był aptekarzem, astrologiem i badaczem wiedzy tajemnej. najbardziej znany jest w świecie, jako autor proroctw. W jego centuriach znajdujemy tez fragmenty, które - można w to wierzyć - mogą odnosić się do ostatnich wydarzeń i do wojny na Ukrainie. 📢 Tak internauci śmieją się z Ciechocinka. Zobaczcie MEMY o kultowym uzdrowisku. Ludzie bywają okrutni! [zdjęcia] Internauci potrafią komentować rzeczywistość z przymrużeniem oka. Robią to często w postaci Memów. Ten trend nie ominął również popularnego Ciechocinka. Przejdź do galerii i zobacz jak się śmieją z kultowego uzdrowiska!

📢 Oto alpaki z gminy Janikowo, które stały się bohaterami zabawnych memów. Zobaczcie! W Broniewicach pod Janikowem znajduje się niezwykłe gospodarstwo, w którym królują alpaki. "TulAlpaki" - tak się nazywa to miejsce. Bardzo chętnie przyjeżdżają tu dzieci, ale i całe rodziny. Gospodarze organizują w Broniewicach warsztaty. Jednak już same przebywanie z alpakami sprawia, że na twarzach milusińskich (ich rodziców również) pojawia się uśmiech.

