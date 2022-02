Tygodniowy przegląd prasy w Aleksandrowie Kujawskim, (20.02-26.02.2022)

Przegląd tygodnia: Aleksandrów Kujawski, 27.02.2022. 20.02 - 26.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Tłusty czwartek 2022. Te cukiernie czy piekarnie we Włocławku cieszą się pod tym względem największym uznaniem. Przejdź do galerii i zobacz listę TOP 7 miejsc we Włocławku, gdzie można kupić najsmaczniejsze pączki.

Na granicy polsko-ukraińskiej są tysiące uchodźców z Ukrainy. Wojna zmieniła ich życia. Z dnia na dzień musieli wszystko zostawić i uciekać. Do Przemyśla docierają kolejne pociągi z wojennymi uchodźcami. Najnowsze doniesienia z Podkarpacia w naszym raporcie minuta po minucie.