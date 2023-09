Tygodniowy przegląd prasy 3.09.2023: Aleksandrów Kujawski, 27.08-2.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Aleksandrowa Kujawskiego

"Blues bez barier" to międzynarodowy festiwal, który do Ciechocinka przyciąga rzeszę fanów. Ławeczki przed Muszlą Koncertową znów były pełne. Wystąpili artyści z Polski, Słowacji i Islandii, jednak wyjątkowy był występ Zdrowej Wody.

Krzysztof Szczucki oraz posłowie Joanna Borowiak i Zbigniew Girzyński otwierają listę kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w okręgu toruńsko-włocławskim. Znani są też kandydaci tego ugrupowania do Senatu.

Stylistka i makijażystka Marta Nowak, radziła, by latem postawić na kolorowe i neonowe paznokcie, ale do łask wracają bardziej stonowane wzory. Sprawdzamy, co jest modne jesienią w 2023 i jak pomalować paznokcie na wrześniu.

Lato w Polsce powoli dobiega końca. Nie oznacza to jednak, że nie znajdziecie go w innych krajach! Jeśli nie macie jeszcze ochoty na rozstanie z najcieplejszą porą roku, wybierzcie się na urlop we wrześniu. Oto lista najtańszych ofert last minute – propozycje największych biur podróży w kraju są naprawdę interesujące.