Turystyka w Kujawsko-Pomorskiem? Gdyby nie uzdrowiska, byłoby u nas bardzo krucho

Brześc inwestuje najwięcej

Ciechocinek i długo nic

Ze względu na wspomnianą metodykę, gminą o najbardziej dominującej funkcji turystycznej okazał się Ciechocinek. Funkcja turystyczna wyróżniała także pozostałe gminy uzdrowiskowe, tj. gminę miejską Inowrocław oraz gminę miejsko-wiejską Brześć Kujawski (sanatorium Wieniec). Co ciekawe, to właśnie w gminie Brześć odnotowano najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych. Co więcej, w gminie tej przeznaczono najwięcej w województwie na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – aż 15,2 proc. budżetu. Wysoki stopień rozwoju bazy noclegowej w 2021 r. odnotowano w gminie miejskiej Golub-Dobrzyń. Dużą intensywnością ruchu turystycznego charakteryzowała się również gmina wiejska Gąsawa, gdzie jedną z atrakcji turystycznych stanowi rezerwat archeologiczny w Biskupinie.