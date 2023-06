Trzydziesta rocznica odnowienia Ukraińskiego Cmentarza Wojskowego w Aleksandrowie Kujawskim [zdjęcia, wideo]

W sobotę, 3 czerwca, podczas uroczystości nie zabrakło mieszkańców, delegacji z wieńcami i przedstawicieli Ukrainy. Tegoroczne uroczystości odbyły się pod patronatem Prezydenta RP, którego reprezentował poseł Jan Krzysztof Ardanowski.

- Tu leżą nasi sojusznicy w walce w 1920 roku. To jednak nie jest tylko miejsce upamiętnienia tych naszych wspólnych bohaterów. Przyjeżdżam tu od wielu lat, po to, by rozmawiać z Ukraińcami o tym, jak budować dobre relacje między naszymi narodami. Przez wieki byli skonfliktowani, na czym zależało zaborcom. Te narody wyrządziły sobie wiele krzywd. Niech wyjaśniają je historycy, ale nie można o nich zapomnieć. Nasze relacje trzeba będzie oprzeć na prawdzie - uważa poseł Jan Krzysztof Ardanowski.