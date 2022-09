To już 25. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej 2022 w Ciechocinku [zdjęcia]

Tegoroczna, 25. edycja Festiwalu wisiała na włosku. Brakowało środków, ale fundacja z pomocą licznych sponsorów, dopięła wszystko na ostatni guzik. Na scenie w Muszli Koncertowej mogło zaprezentować się 53 wokalistów, trzy osoby to obywatele Ukrainy.

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej orgaznizowany jest w Ciechocinku od 1996 roku. Pierwotnie organizowała go Grażyna Świtała, a od 2002 roku robi to fundacja Pro Omnibus.

Już w czwartek, 15 września w ciechocińskim Parku Zdrojowym zrobiło się głośno i radośnie. Rozpoczęły się wtedy koncerty konkursowe, które w także w piątek, przyciągnęły widownię.

W sobotę, 17 września, odbędzie się Koncert Galowy, podczas którego poznamy zwycięzców dwóch kategorii wiekowych i laureata Grand Prix.

Pod koniec sierpnia, w ramach festiwalu, rozpoczęły się warsztaty, które poprowadziło pięciu instruktorów. - To nie tylko zgranie z orkiestrą, ale także przygotowanie do występu na scenie - dodał Mirosław Satora. - Każda niepełnosprawność jest inna, warto przygotować się do tego wielkiego wydarzenia.