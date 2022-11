Teatralne spektakle w Ciechocinku. MCK zaprasza na 23. Spotkania Teatralne

Po raz 23. w Ciechocinku odbędą się Ogólnopolskie Spotkania Teatralne. Przez pięć dni na deskach zabytkowego Teatru Letniego będzie się dużo działo. Wystąpią teatry z całej Polski.

Pierwszy spektakl już 4 listopada o godz. 19. „Hamlet” w oryginalnym wykonaniu marionetek podwodnych Adama Walnego. Następnie 5 listopada będą dwa spektakle: Scena Kobiet z „Wszystko to, co do mnie powiedzieliście” oraz Grupa Tańca Teatru z „Jakkolwiek”. Będzie coś dla miłośników komedii, hiszpańskiej muzyki i rodzinnych intryg. Ostatni spektakl, 13 listopada, w wykonaniu aktorów Teatru Wilama Horzycy. Sztuka wędrowna, ze względu na swoją nowatorską formę przekazu, nie odbędzie się w Teatrze Letnim, tylko w Restauracji Teatralnej. Bilety od 50 do 60 zł. Więcej informacji u organizatorów - MCK w Ciechocinku.