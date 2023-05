Takie są najdziwniejsze, śmieszne nazwy wsi w Kujawsko-Pomorskiem [lista - TOP 33]

Wieś jest to jednostka osadnicza, która nie posiada statusu miasta ani praw miejskich. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku wsie zaliczają się do miejscowości wiejskich.

Jak informuje serwis Polska w liczbach obecnie w województwie kujawsko-pomorskim jest 2 812 wsi z czego 1 835 przynależy do gmin wiejskich, a 977 przynależy do gmin miejsko-wiejskich. Najwięcej miejscowości wiejskich położonych jest w gminie Mogilno (56), a najmniej w gminie Wielka Nieszawka (4).