Takie imprezy Ciechocinek szykuje na 2022 rok. Na liście znane festiwale i kabareton. Wróci też Wielka Parada Majowa! Krzysztof Górski

W 2022 roku w Ciechocinku czeka nas sporo wydarzeń kulturalnych. Przygotowaliśmy dla was listę tego, co będzie się działo w kultowym uzdrowisku. Jesteście ciekawi? Zapraszamy do naszej galerii.