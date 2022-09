Tak było na XIV Biegu Papieskim w Służewie. Na starcie całe rodziny [zdjęcia]

Prawie setka biegaczy stanęła na starcie biegu open podczas XIV Biegu Papieskiego w Służewie. Imprezie towarzyszyły także biegi dla dzieci i rodzinna sztafeta, która dostarczyła najwięcej emocji, bo tu dział wzięły nawet maluszki.

Jednak najwięcej kilometrów do pokonania mieli zawodnicy biegu open, 8,7 km dość trudnej trasy. Kilka wzniesień, w większości asfaltowa nawierzchnia i temperatura. Mimo wszystko nie brakuje chętnych, którzy chcą pobiegnąć.

- Rano wziąłem udział w biegu w Wąbrzeźnie, miałem czas, więc postanowiłem wystartować w Służewie. Blisko dom, fajna idea i trasa. To miał być tylko rekreacyjny bieg, żeby zachęcić innych do uprawiania sportu. Wziąłem udział razem z innymi zawodnikami z teamu Polkrys - powiedział Arkadiusz Fuminkowski, zdobywca trzeciego miejsca w kategorii mężczyzn z gminy Aleksandrów. - Jeżeli ktoś chce zacząć biegać, to polecam Służewa. To obowiązkowy punkt na mapie biegacza.