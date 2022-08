Tak było na piątym zlocie samochodów starych i zabytkowych w Ośnie II [zdęcia]

To już piąta impreza, która do Ośna przyciąga fanów motoryzacji i nie tylko. Pomysłodawcą jest Remigiusz Balcerak, sołtys Ośna, który też posiada kilka starych wozów. - Wszystko po to, by aktywizować ludzi, zachęcać do zabawy i promować naszą wieś - powiedział.

Każdego roku pojawia się więcej samochód, a chętnych do fotografowania i oglądania nie brakuje. Ustawione w malowniczym sadzie robiły wrażenie. W tym roku spotkali się także właściciele poprzedni i obecni pewnego Poloneza, więc była okazja do wspomnień.

Tematem przewodnim był PRL i auta z bloku wschodniego, ale pojawiło się też kilka innych ciekawych samochodów oraz motocykli.

Panie upiekły ciasta i przygotowały pyszny chleb ze smalce, a na dzieci czekali animatorzy oraz dmuchany plac zabaw. Był DJ i dobra muzyka do późnych godzin.