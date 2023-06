"Rzepka" w wykonaniu nauczycieli z SP nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim [zdjęcia, wideo]

To nie koniec atrakcji w aleksandrowskiej "Trójce". Rada rodziców zorganizowała dla najmłodszych dmuchany plac zabaw, były także smakołyki i pokazy dla starszych uczniów.

Międzynarodowy Dzień Dziecka jest świętem znanym i obchodzonym niemal na całym świecie. Nie wszędzie jednak przypada on 1 czerwca, odmienne są także sposoby obchodzenia tego dnia.

Ważnym wydarzeniem, które miało wpływ na ustalenie terminu, kiedy jest Dzień Dziecka, była Światowa Konferencja na Rzecz Dobra Dzieci, która odbyła się w 1925 roku. Jednak dopiero od 1954 roku Dzień Dziecka został oficjalnym świętem. Wówczas na forum międzynarodowym wystosowano apel o stworzenie mechanizmów mających zapewnić w przyszłości pokój na ziemi. Jednym z postulatów było zagwarantowanie bezpieczeństwa oraz możliwości rozwoju wszystkim dzieciom na świecie.

20 listopada 1954 roku ONZ ustaliła Deklarację Praw Dziecka i to właśnie ten moment stał się symboliczną datą obchodzenia Dnia Dziecka w wielu krajach.

We Francji i Włoszech Dzień Dziecka obchodzony jest 6 stycznia, czyli w Święto Trzech Króli. Włosi i Francuzi połączyli to z Dniem Rodziny. W Japonii natomiast Dzień Dziecka nawiązuje do tradycji święta chłopców zwanego Tango-no Sekku i jest wyznaczony na 5 maja.