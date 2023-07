Pszczelarz Piotr Pasztelaniec opowiada, jak powstaje miód. Historia pasieki z Ostrowąsa. Zdjęcia i wideo

- Pszczoły potrafią "powiedzieć" co potrzebują. Czy jest im ciasno, czy mają co jeść - opowiada. - To niezwykle mądre i pożyteczne owady.

Pan Piotr nie ukrywa, że na początku bał się pszczół i ciężko było mu nawiązać z nimi nić porozumienia. Teraz bez obaw podchodzi do ula i wsłuchuję się w ich potrzeby.

- Pierwsze pszczoły przyleciały do naszego komina. Znajomy stwierdził, że to znak, że powinienem zostać pszczelarzem - opowiada Piotr Pasztelaniec. - Dostałem pierwszą pszczelą rodzinę i tak się zaczęło, choć początki były bardzo trudne.

Panom pomaga także Marta, żona pana Mateusza, która zajmuje się bardziej promocją pszczelich wyrobów. - To samo zdrowie. U nas nie używa się prawie cukru. Wnuki jedzą pyłek, miód uwielbiają. Propolis to naturalny antybiotyk leczy i ludzi, ale pomaga też pszczołom - przyznaje pan Piotr.

Życie w ulu jest niezwykłe. - Tyle tysięcy ludzi bez dróg i policji już, by się pozabijało. Tam jest ciemno, a każda pszczółka wie, co ma robić. Jest jedna królowa, która składa jajeczka. Ona żyje około 5-6 lat, a robotnica 7 tygodni. Teraz pasiekę szykujemy na wrzos, będzie pyszny miód wrzosowy, a później już przygotowanie do zimowania. Dla nas sezon już się skończył - dodaje młody pszczelarz.

- Ta pszczółka na nóżkach przyniosła pyłek. Wcześniej część pozyskiwaliśmy, pyłek ma niezwykłe właściwości, oczywiście część musi zostać dla pszczół - dodaje pan Piotr.

Pasieka z Ostrowąsa to pasieka wędrowna. Na początku sezonu pszczoły jadą do sadów czereśniowych i zapylają drzewka, później rzepak, akacja, lipa, na końcu wrzos. - Pszczoły komunikują się w ciekawy sposób. Gdy jedna zobaczy pożytek, leci do swojego ula i zaczyna przed nim "tańczyć". Nagle wylatują wszystkie - opowiada pszczelarz.

Z pewnością to nie jest łatwa praca. Wymaga poświęcenie i uwagi. - Na początku dużo czytałem i się uczyłem. Jednak pszczoły trzeba kochać, gdy będzie się to robiło z przymusu, to nic nie wyjdzie - uważa Piotr Pasztelaniec.