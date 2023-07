Przegląd prasy z Aleksandrowa Kujawskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.07.2023

Od 23 marca do 12 czerwca 2023 roku trwała kontrola WIOŚ w spółce Ekoskład ze Służewa. Ujawniono liczne naruszenia, pojawiły się też nowe problemy.

Od 25 lat Piotr Pasztaleniec z Ostrowąsa prowadzi swoją pasiekę. Obecnie ma około 200 pszczelich rodzin. Prócz miodu pozyskuje pyłek pszczeli i propolis.

Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [ 21-23 lipca 2023]?