Przegląd prasy Aleksandrów Kujawski (2.03) - najważniejsze informacje z wtorku

Słona woda, którą był wypełniony, miała podobne właściwości jak ta z Morza Śródziemnego. Słynny basen termalno-solankowy w Ciechocinku działał do końca XX w., a odwiedzały go tłumy z całej Polski. W uroczystym otwarciu, 4 czerwca 1932 roku, wziął udział prezydent II RP - Ignacy Mościcki. W naszej galerii zobaczycie jak obiekt wyglądał za czasów świetności i jak prezentuje się obecnie.

Aleksandrowscy policjanci zatrzymali 22-latka, który kierował autem pod wpływem narkotyków. W trakcie kontroli we wnętrzu jego pojazdu policjanci znaleźli amfetaminę. Młody mężczyzna stracił już prawo jazdy.

Prasówka 2.03 Aleksandrów Kujawski: pozostałe wydarzenia

Na podstawie popularnej aplikacji do rezerwacji noclegów przygotowaliśmy dla Was listę obiektów, które oferują najtańszy dobowy pobyt dla dwóch osób w Ciechocinku. W tych miejscach nie zapłacicie więcej niż 200 złotych. Zapraszamy do naszej galerii.