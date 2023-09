Przegląd prasy Aleksandrów Kujawski 2.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Aleksandrowie Kujawskim

Zakończył się trzydniowy festiwal Stacja Aleksandrów. To już 17. edycja imprezy, który od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem widowni.

Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie w tym roku obchodziło swoje 40-lecie. Historia jego powstania jest niezwykle ciekawa. Dzięki pasji dwóch osób udało się upamiętnić historię niezwykłego polskiego architekta.

Stylistka i makijażystka Marta Nowak, radziła, by latem postawić na kolorowe i neonowe paznokcie, ale do łask wracają bardziej stonowane wzory. Sprawdzamy, co jest modne jesienią w 2023 i jak pomalować paznokcie na wrześniu.