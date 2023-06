Przegląd prasy Aleksandrów Kujawski (17.06) - najważniejsze informacje z piątku

Seniorzy z aleksandrowskiego oddziału Uniwersytety Trzeciego Wieku zakończyli kolejny semestr. Już czekają na rozpoczęcie następnego pełnego ciekawych wykładów, wycieczek i zajęć.

Nadeszły czasy, w których do tworzenia turystycznych rankingów wykorzystuje się sztuczną inteligencję. Właśnie powstało zaskakujące zestawienie miejsc w Europie i na świecie, które dają turystom najwięcej szczęścia w wakacje, przynajmniej według zaawansowanej AI. Jakie kryterium przyjął robot, by wskazać „najszczęśliwsze” atrakcje turystyczne? Przekonajcie się i sprawdźcie, gdzie warto zaplanować wakacje w Europie, by mieć najwięcej frajdy. Jedno miejsce znajduje się w Polsce.