Przegląd prasy Aleksandrów Kujawski 10.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Aleksandrowie Kujawskim

Od 6 listopada Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej jest w Aleksandrowie Kujawskim. 8 listopada Ikona trafiła do Parafii Przemienia Pańskiego.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i komendy ze Żnina zatrzymali 32-letnią kobietę i 67-letniego mężczyznę podejrzanych o dokonanie szeregu włamań do domów na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. We wtorek (07.11.23) sąd zadecydował o ich aresztowaniu. Mieszkańcom powiatu aleksandrowskiego grozi teraz kara do 10 lat więzienia.