Przegląd prasy 6.03.2022 Aleksandrów Kujawski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Aleksandrowa Kujawskiego

Prasówka Aleksandrów Kujawski 6.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W 2022 roku w Ciechocinku czeka nas sporo wydarzeń kulturalnych. Przygotowaliśmy dla was listę tego, co będzie się działo w kultowym uzdrowisku. Jesteście ciekawi? Zapraszamy do naszej galerii.