W ostatnią sobotę karnawału 2022 grupa przebierańców z Wólki odwiedziła domy w Aleksandrowie Kujawskim. Skoczna muzyka wyciągnęła mieszkańców do wspólnej zabawy, jak w Podkoziołka przystało.

Czeczeński generał Magomed Tuszajew, dowódca 141. Pułku Zmotoryzowanego Czeczeńskiej Gwardii Narodowej, został zabity pod Kijowem.

W sobotę na dworcu PKP we Włocławku pożegnano czterech Ukraińców, którzy wracają do swojego kraju, by bronić swojej ojczyzny Zobaczcie zdjęcia.