Przegląd prasy 25.11.2023 Aleksandrów Kujawski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Aleksandrowa Kujawskiego

Prasówka Aleksandrów Kujawski 25.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Imieniny Andrzeja to zdecydowanie jedne z najhuczniej obchodzonych w Polsce, nie tylko ze względu na popularność imienia, ale także dlatego, że towarzyszy im „Dzień św. Andrzeja”. W nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, obchodzimy andrzejki, które są ostatnią okazją do zabawy przed adwentem. Z okazji imienin Andrzeja przygotowaliśmy karki z życzeniami i grafiką - nowe pionowe projekty, idealne do wysłania przez popularne komunikatory. Pobierz i wyślij przez WhatsApp czy Messenger, MMS.