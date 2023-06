Przegląd prasy 18.06.2023 Aleksandrów Kujawski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Aleksandrowa Kujawskiego

Na stadionie w Służewie, 17 czerwca rozegrano został pierwszy barażowy mecz wicemistrzów A-klas K-PZPN, którego stawką jest o awans do 5. ligi kujawsko-pomorskiej. Pierwsza odsłona dwumeczu zakończyła się zwycięstwem Kujawy Markowice. Rewanż w sobotę 24.06.2023, wtedy poznamy zespół, który wywalczy awans.

Po roku przerwy Orlęta Aleksandrów Kujawski awansowały do 4. ligi kujawsko-pomorskiej. Swoje zwycięstwo przypieczętowały wygraną z Gopłem Kruszwicą. W sobotę, 10 czerwca pokonały Gopło 5 do 0!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Aleksandrowie Kujawskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pyrkon w zeszłym roku przeżywał prawdziwe oblężenie i trudno było przecisnąć się przez tłum. W tym roku jest jednak nieco luźniej, ale co za tym idzie - lepiej. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich fani szeroko pojętej fantastyki ponownie zgromadzili się w niesamowitej ilości, by ponownie spotkać się i wziąć udział w atrakcjach przygotowanych przez organizatorów oraz społeczność. Jeśli zastanawiasz się, czy warto odwiedzić Pyrkon w 2023 roku, to te 5 argumentów powinno cię przekonać. Zobacz relację z pierwszego dnia imprezy.