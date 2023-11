Przegląd prasy 17.11.2023 Aleksandrów Kujawski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Aleksandrowa Kujawskiego

Prasówka Aleksandrów Kujawski 17.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Paznokcie kocie oko z pewnością spodobają się wielu z was, ale szczególnie tym paniom, które uwielbiają ciemny i oryginalny manicure. To zdobienie jest obecnie bardzo modne i pasować będzie na co dzień, ale także na imprezy, których w okresie jesienno-zimowym nie brakuje. Zobacz, jak wyglądają paznokcie kocie oko i jak je zrobić.