Przegląd prasy 15.03.2022 Aleksandrów Kujawski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Aleksandrowa Kujawskiego

Zobaczcie oferty tanich domów, niektóre do remontu w Kujawsko-Pomorskiem.

Przygotowaliśmy dla Ciebie quiz. Weź w rękę kartkę i długopis, będą Ci potrzebne. Czy będziesz w stanie po małych fragmentach obrazka odgadnąć jaki to budynek? Zapraszamy do zabawy! Odpowiedzi znajdziecie na ostatnim slajdzie.

Ciechocinek od lat kusi wieloma atrakcjami. My przygotowaliśmy listę tych najpopularniejszych, których nie można przegapić odwiedzając uzdrowiskową stolicę Polski. Zapraszamy do galerii. Tu znajdziecie odpowiedzi do QUIZu