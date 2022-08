Przedszkole „Cypisek" z Aleksandrowa Kujawskiego i Fundacja aktywują niepełnosprawne dzieci [zdjęcia]

- Działamy dla dzieci także tych wykluczonych społecznie i sportowo. Nie każde dziecko może wyczynowo uprawiać jakiś sport i jeździć na zawody, ale chce ćwiczyć i się rozwijać. Umożliwiamy im to, nie stawiamy barier, ale rozwijamy – mówi Pan Wojciech Żywica - pedagog specjalny, trener LA

Dzięki założycielom Fundacji - Angielice Śmigiel, Wojciechowi Żywicy i Annie Nurkiewiecz udało się zorganizować już dwie wycieczki dla dzieci z niepełnosprawnościami. Kilkanaście osób pociągiem pojechało do Sopotu. To był dzień pełen atrakcji, a pogoda dopisała i nie zabrakło kąpieli w morzu. Była także wycieczka do Solca Kujawskiego. Park pełen dinozaurów mogły zobaczyć także dzieci, które poruszają się wózkami.