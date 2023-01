Przedszkolaki z Bim Bam Bino w Aleksandrowie Kujawskim wystąpiły dla babć i dziadków [zdjęcia]

Przedszkolaki z aleksandrowskiego Bim Bam Bino przygotowały niezwykły spektakl. Tym razem wystąpiły w budynku aleksandrowskiego dworca dla swoich babć i dziadków. Wszystko z okazji zbliżającego się święta - Dnia Babci i Dziadka.

Dzieci wraz z nauczycielkami tańczyły i śpiewały do przebojów z dawnych lat. Na scenie pojawiły się "Kawiarenki", Maryla Rodowicz i "Małgośka", utwór Haliny Kunickiej "Orkiestry dęte" , a także piękna piosenka Eugeniusza Bodo "Umówiłem się z nią na 9". Maluszki rozweseliły publiczność tańcem do utworu Karin Stanek "Autostop". Seniorzy chętnie włączyli się do wspólnego śpiewania, co umożliwiły im rozdane śpiewniki. Nie szczędzili też braw młodym artystom, którzy potrafili rozbawić, a także wzruszyć. Nie jedna babcia wycierała łzy z policzków, bo przedszkolaki, jak zawsze włożyły serce w swoje przedstawienie. Dziadkowie byli dumni ze swoich pociech, bo dzieci zaprezentowały się znakomicie.