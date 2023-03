Przedszkolaki Akademii Malucha z Ciechocinka odwiedziły dentystkę [zdjęcia]

- Nie boimy się dentysty. Nie ma czego, tu jest przyjemnie i miło - mówiły maluchy.

Dzieciom towarzyszyły wychowawczynie Agnieszka Dykalska i Bożena Mazurkowska.

- Cieszymy się, że odwiedzają nas dzieci. Od małego uczą się dbania o własne zdrowie. Dbanie o jamę ustną jest bardzo ważne, a my jesteś od tego, by do tego zachęcać - powiedziała dr Marzena Uscka-Scheller.