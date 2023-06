Prasówka z maja 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Aleksandrowie Kujawskim? Bądź na bieżąco

Na kilka dni rycerze z całej Polski opanowali Aleksandrów Kujawski. To za sprawą trzeciego już Pikniku Rycerskiego, który odbył się w ostatni weekend maja.

Po raz ósmy w Ciechocinku odbyła się Parada i Pokaz Wozów Strażackich. Do uzdrowisko przyjechało ponad 50 jednostek z całej Polski. Impreza każdego roku przyciąga dużych i małych miłośników straży pożarnej.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Aleksandrowa Kujawskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Park Podolski został założony w 1970 roku w dzielnicy Widzew w Łodzi. W ramach Budżetu Obywatelskiego powstały tam tężnie solankowe, które działaniem i wyglądem, zbliżone są do tych z Ciechocinka.

W parafii św. Hieronima w Raciążku dzieci z klas III po raz pierwszy przyjęły Eucharystię, czyli Ciało i Krew Chrystusa pod postacią chleba. - To ważne wydarzenie nie tylko dla was, rodziców i najbliższych, ale całej parafii - podkreślił proboszcz ks. Marian Kuszyński.

Zobacz piękne kobiety, które pojawiły się na drugiej majowej imprezie w Venus Planet.

Zobaczcie fotorelacje z imprezy w klubie w Konecku. Tak było w Venus Planet.

Inspektorzy grupy interwencyjno-wyjazdowej delegatury WIOŚ we Włocławku ujawnili zakopane odpady na terenie prywatnej posesji w powiecie lipnowskim. Właściciel przyznał się do winy, czeka go nawet 1 mln zł kary.

Pokaźny zbiór militariów zgromadził Norbert Gołębiewski, 14-letni mieszkaniec Aleksandrowa Kujawskiego. Uczeń aleksandrowskiej "Trójki" swoje zbiory prezentował koleżankom i kolegom ze szkoły, tym razem z ciekawym wykładem zawitał do seniorów z Dziennego Domu Pobytu w Aleksandrowie Kujawskim.